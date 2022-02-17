Merkez'in faiz kararı sonrası altın, Dolar ve Euro'nun tepkisi bu oldu

Merkez Bankası 2022 yılının 2'nci faiz kararını açıkladı. İşte Merkez'in faiz kararı sonrasında dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum....

Piyasalar yeni güne ABD Merkez Bankası FED'in "faiz arttırımı" ve "yüksek enflasyon" öngören tutanaklarıyla başlasa da Türkiye'de gözler TCMB'ye çevrilmiş durumdaydı. Enflasyonun son 20 yılın zirvesi olan yüzde 48,69'a yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TL'NİN 2021'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 44

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Yılsonu enflasyon tahminini yukarı yönlü yüzde 23.2'ye güncelleyen TCMB, politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.

İşte Merkez'in faiz kararı sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,63 TL'den, Euro 15,52 TL'den, Sterlin ise 18,58 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,62 lira, avronun satış fiyatı ise 15,46 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.884 dolara yükselen altında, gram altın 824/825, çeyrek altın 1.326/1.327, Cumhuriyet altını ise 5.455/5.456 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,35 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 163, Ethereum 3 bin 57 dolardan işlem görüyor.