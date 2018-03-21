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  3. 21 Mart 2018 16:41

Mersin'de feci ölüm ! Kimliğini görenler kahroldu...

Mersin'de bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi hayatını kaybetti.

Mersin'de feci ölüm ! Kimliğini görenler kahroldu...
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Mersin’in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ’a (69) çarptı. Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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