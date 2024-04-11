Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Tesisteki plastik kasalardan dolayı kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisteki plastik kasaların yoğunluğundan dolayı yangın kısa sürede büyürken, bölge siyah dumanla kaplandı. Yangına ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alırken yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.