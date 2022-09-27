Mersin'deki terör saldırısı sonrası provokatif paylaşımlara inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Mersin'deki terör saldırısı sonrası halkın bir kesimini diğeri aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik eden 22 hesap hakkında işlem başlatıldı." açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Mersin'deki terör saldırısı sonrası halkın bir kesimini diğeri aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik eden 22 hesap hakkında işlem başlatıldı." açıklamasında bulundu.