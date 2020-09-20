Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ziyareti sonrası yaptığı açıklamada dün akşam sosyal medyada Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlardan ötürü duyduğu üzüntüyü belirten Albayrak, “İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım. Yazıktır, günahtır” dedi.

'RİZE'DEN OTOBÜSLER TUTULDU'

Albayrak, “Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Dün akşam için Allah korkusu olmayan bazı insanlar Mesut Bey ile ilgili hayatını kaybettiği yönünde haberler yaptılar. Ama bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz için binlerce insan yollara döküldü. Rize’den otobüsler tutuldu, İstanbul’a doğru hareket etmek için beklediler” diye konuştu.

MESUT YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Basın mensuplarının Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, “Mesut Beyefendi yoğun bakımda değil, odasındadır. İnsanların dualarını bekliyoruz. Kolay değil, zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, hepimiz dua edelim. Yüce Allah’tan umut kesilmez. Sağlık durumunun bilgisinin doktorlar tarafından açıklanması daha uygun olur. Ben yalnızca kendisinin odasında olduğunu ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Dün akşam bazı insanların yaptığı paylaşımları, kendi sosyal medya hesabımda yaptığım açıklama ile yalanladım. İnsanlar, sosyal medya hesaplarından bir şeyler yazarken dikkat etmeleri lazım, herkesin çoluğu çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabahladık. Yazıktır, günahtır. Aileyi ve sevenlerini biraz düşünmek lazım. Her şeyden önce de insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır diye düşünüyorum” diyerek hastaneden ayrıldı.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut’un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur. 1995 Türkiye genel seçimleri’nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri’nde meclise giremeyince istifa etmiştir.2007 Türkiye genel seçimleri’nde Rize’den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi’nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti’de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir.