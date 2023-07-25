  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meteoroloji o iller için tarih verdi: Sıcak çarpmasına dikkat!

Meteoroloji o iller için tarih verdi: Sıcak çarpmasına dikkat!

Meteoroloji o iller için tarih verdi: Sıcak çarpmasına dikkat!
Güncelleme:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin için sıcaklık uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının artarak Çarşamba (26.07.2023 ) gününden Cuma ( 28.07.2023 ) gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Cumartesi (29.07.2023) gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin'de yaşayan vatandaşların özellikle yarın, aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması gerekiyor. 

Etiketler meteoroloji sıcak sıcak çarpması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Güneş banyosu'' pozlarıyla olay olan Melis Sezen'in son hali olay oldu
Afra Saraçoğlu'nun tatil pozları Mert Ramazan Demir'i çıldırtacak
Taciz zanlısına meydan dayağı! Polis ateş açmak zorunda kaldı
Çatıda çıplak güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı
Euro TL'yi 30'a katlayınca... Gurbetçi akını başladı
Selçuk Geçer'den çok konuşulacak dolar ve Mehmet Şimşek iddiası
Türkiye'nin sorunlarını bitiren CNN Türk'te saç baş yolduran canlı yayın
Adana'da 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı
Deprem Kahini'nden Adana depremi sonrası korkutan uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi açıklaması