Meteoroloji saat vererek uyardı: Fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre; Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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AA
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