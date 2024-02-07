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Meteoroloji saat vererek uyardı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji saat vererek uyardı: Fırtına geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre; Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

Etiketler meteoroloji fırtına
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