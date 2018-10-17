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  3. 17 Ekim 2018 19:06

Meteoroloji uyardı... Bu iller toz içinde kalacak !

Meteoroloji, Güneydoğu'daki 6 il için topz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı... Bu iller toz içinde kalacak !
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Meteorolojiden Güneydoğu'daki 6 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Suriye üzerinden gelen toz taşınımının Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'da cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

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Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış olan yerlerde yağmurun çamur şeklinde olması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. 

AA

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