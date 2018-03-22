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  3. 22 Mart 2018 20:58

Meteoroloji uyarmıştı... NASA uydusu böyle gördü !

Meteoroloji'nin yaptığı toz taşınımı uyarısından sonra NASA'nın TERRA-MODIS uyduları Türkiye'ye doğru taşınan tozlu havayı görüntüledi.

Meteoroloji uyarmıştı... NASA uydusu böyle gördü !
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Meteoroloji'nin Afrika üzerinden Türkiye'ye ilerleyen toz taşınımı için yaptığı uyarının ardından, NASA'nın TERRA-MODIS uyduları bugün Türkiye'ye doğru taşınan tozlu havayı görüntüledi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar Marmara'da etkili olmaya devam edeceği belirtilmişti. Açıklamada, yaşanabilecek olumsuz şartlarda hava kalitesinin düşmesi, görüş mesafesinin azalması, yağış alan yerlerde ise çamur şeklinde yağış ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Afrika üzerinden Türkiye'ye doğru taşınan tozlu hava, bugün NASA'nın TERRA-MODIS uydularınca da görüntülendi.

Öte yandan Marmara Denizi'nde dün gece saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi’nde, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün ava çıkamayan tekneler, bugün de denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri ise poyrazın devam edeceğini belirterek, denize açılacakların dikkatli olması uyarısında bulundu.

nasa , türkiye , uydu , meteoroloji
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