Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim''

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yağışlı hava bayramın birinci günü itibariyle geri dönüyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bayramda tatil planı yapanlara uyarıda bulundu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında bayramda beklenen hava durumunu aktardı. Prof. Dr. Şen bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağmurun etkili olacağını açıkladı. Şen, "Pazar gününe özellikle dikkat etsinler. Deniz de dalgalı olacaktır. Onun için pazar günü için başka plan yapsınlar. Deniz tatilini Marmara ve Batı Karadeniz'de erteleyelim." dedi.

Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Cumartesi günü öğleden sonra Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin kuzeyinde yağışlar olacak. Bayramın 1. günü biraz sıkıntılı. Tatil yerlerinde bir şey yok gördüğünüz gibi. İstanbul'da kalanlar için hava biraz yağmurlu. Pazar günü biraz daha şiddetli yağış var. Bursa, Kastamonu, Bolu, Kırklareli... Yağış kuvvetli ama afet yapacak cinsten değil. İstanbul'da yağış esnasında hava sıcaklığında 3-4 derece düşüş olacak. Bayramın 3. günü Marmara'dan yağış çekiliyor. Bayramın 4. günü tüm Türkiye'de yağış yok gözüküyor. Pazar günü denize gitme planı varsa ertelesinler. Pazar gününe özellikle dikkat etsinler. Deniz de dalgalı olacaktır. Onun için pazar günü için başka plan yapsınlar. Deniz tatilini Marmara ve Batı Karadeniz'de erteleyelim.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri'nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















