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  3. 31 Ekim 2019 21:29

Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı !

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yüksek kesimler için buzlanma ve don olayı nedeniyle uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı !
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği belirtilerek meteorolojik uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Meteorolojik değerlendirme cuma günü öğle saatlerinden itibaren, cumartesi akşam saatlerine kadar Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, tipi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” 

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