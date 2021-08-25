Meteoroloji'den çok kritik uyarı!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yaza sadece mevsimsel veda ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'da 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" bilgisi yer aldı.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















