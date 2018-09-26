Meteoroloji'den flaş uyarı ! Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Öte yandan, İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İDO'DAN SEFER İPTALİ DUYURUSU

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'un açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,

26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,

26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi

GÖKÇEADA-KABATEPE FERİBOT SEFERLERE 'FIRTINA' ENGELİ

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi ile Kabatepe arasında bugün yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege için yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Kuzey Ege kıyıları için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısı sonrası, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Saatte 70 ile 100 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle, 26 Eylül Çarşamba günü Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00 Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 07.00, 13.00 ve 19.00 feribot seferleri iptal edildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















