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  3. 17 Ağustos 2018 07:58

Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı !

Meteoroloji, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Kentte sağanak yer yer etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANDI
Etkili olan sağanak yağış nedeni ile, kentin bir çok yerinde trafik yoğunlukları yaşandı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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