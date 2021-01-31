Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, o illerimiz içinde kar yağışı uyarılarında bulundu. Birçok ilde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve buzlanma olayı bekleniyor. Kurum kar yağışı, buzlanma, don gibi hadiselerin görülebileceği illerdeki vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. . Peki, kar yağışı hangi illerde ve ne zaman başlayacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya ilişkin yaptığı tahminler…

MGM UYARDI! YOĞUN KAR YAĞIŞI...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Antalya,Sivas, Nevşehir, Isparta, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli sağanak Doğu Anadolu'nun güneyi ile Günaydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçelı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in doğusu ve Isparta çevreleri ile gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















