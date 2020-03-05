Meteoroloji'den kritik uyarı! Haftasonu planı yapacaklar dikkat...

Meteoroloji’nin güney bölgelerde yaşanabilecek toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısı dikkat çekerken, Antalya ilinde sağanak yağışla beraber yerel dolu yağışları ve kıyı kesimlerde de hortum oluşma riski olduğu uyarıları yapıldı. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanabilecek toz taşınımı hadisesinin 7 Mart tarihine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi. İşte Meteoroloji’den yapılan son uyarılar ve hava durumu tahminleri.

İŞTE METEOROLOJİ’DEN YAPILAN UYARILAR

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı Bekleniyor.

Başlama-Bitiş Zamanı

06.03.2020 00:00 – 07.03.2020 12:00

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın (Cuma) akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın (Cuma) akşam ile Cumartesi (07.03.2020) öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















