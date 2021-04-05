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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun birçok bölgesinde yağış etkili olacak. Yağışın görülmediği yerlerde ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'de kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Sağanak geçişleri etkili olacak

Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Yer yer fırtına görülebilir

Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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