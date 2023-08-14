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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan'da sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de ise fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Etiketler meteoroloji hava durumu sağanak yağış
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