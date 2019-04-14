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  3. 14 Nisan 2019 18:10

Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı ! Atkı ve şapkaları çıkarın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı ! Atkı ve şapkaları çıkarın...
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Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin açıklamasında yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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AA

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