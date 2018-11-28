Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Donmaya hazır olun !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, gece saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4, Trakya'da 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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