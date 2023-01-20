Metrobüste direk dansı yapan yolcu şaşkına çevirdi
İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste, direklere tutunarak akrobatik hareketler yapan yolcu şaşkına çevirdi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı.
Yolculuk esnasında bir vatandaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.
Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir yurttaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.
İHA
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