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Metrobüste direk dansı yapan yolcu şaşkına çevirdi

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İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste, direklere tutunarak akrobatik hareketler yapan yolcu şaşkına çevirdi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı.

Yolculuk esnasında bir vatandaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.

Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir yurttaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. 

İHA

Etiketler metrobüs diren dansı akrobatik hareket
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