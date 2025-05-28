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AK Parti ile görüşen DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması

AK Parti ile görüşen DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması
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DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi. DEM Parti görüşmede infaz düzenlemesinin gündeme geldiğini belirterek, ''Bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi.'' açıklamasını yaptı.

DEM Parti'den, AK Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmesi sonrasında yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetimiz, AK Parti heyeti ile görüştü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in katıldığı görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nın 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis’in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi. Siyasi parti ziyaretlerimiz şimdilik sona erdi. Detaylı bilgilendirme ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde yeniden yapılacaktır."

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İHA

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Etiketler dem parti ak parti görüşme infaz düzenlemesi
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