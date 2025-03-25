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MHP, Can Ataklı için harekete geçti

MHP, Can Ataklı için harekete geçti
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Gazeteci Can Ataklı'nın sosyal medyadan yayınladığı "Bahçeli entübe edildi" paylaşımı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Ataklı hakkında gereken hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

Gazeteci Can Ataklı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönündeki iddialarına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı.

DMM'den yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer almıştı.

Bir açıklama da MHP'den geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
Özdemir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür. Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu girişimler konusunda hukuk müesseslerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir."

 

Etiketler MHP can ataklı suç duyurusu entübe Devlet Bahçeli
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