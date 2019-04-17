MHP Maltepe seçim sonuçlarının iptali için başvuru yaptı

Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlanırken, lçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için sabah saatlerinde çalışmalara başlamıştı.
Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
YSK BAŞKANI SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Öte yandan YSK Başkanı Sadi Güven, makamına gelişinde gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.
Günlerdir beklenen Maltepe'deki oy sayımı bitti !