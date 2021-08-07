MHP'den Şahan Gökbakar için olay sözler: ''Boş kafanın almadığı işlere karışma!''

Yeni Sarı gazetesinin "Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız" manşetine tepki gösteren Şahan Gökbakar'a MHP'den çok sert bir tepki geldi.

Yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan Yeni Asır Gazetesi’nin manşetine tepki göstermişti.

Gökbakar, sosyal medyada yaptığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşte yok efendim medyada böyle manşetler atıp. 'Help Turkey' yazan sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız...' Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun.

O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar, yaptıkları sanatla oyunculukla, müzikle, bu ülkede yaşayan insanların ruhunu, gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz? Yok efendim 'Help Turkey' demiş. Hayırdır inşallah!

Ben size şöyle anlatayım. Bir ev düşünün, içinde bir aile yaşasın. Evin babası evde olmasın. Evin annesi de çocuklarla evdeyken yangın çıksın, kadın camı açıp, 'komşular yetişin yangın var.' demez mi? Der mi, demez mi? Der! Neden? Çünkü evin babası evde yok. Komşulardan yardım ister. İnsanlar ilk günlerde bu psikolojiye kapılmış olabilir.

Komşudan yardım istemek, dünyadan yardım istemek kötü bir şey mi? İnsanların evleri, ocakları, vatanları yanıyor diye, 'komşular yetişin' demiş olabilir. Bunda ne kötülük var? Siz nasıl bu insanları alıp da fişlersiniz?”

MHP’NİN HEDEFİNDE: BOŞ KAFANIN ALMADIĞI İŞLERE KARIŞMA

Şahan Gökbakar’ın bu sözleri çok konuşuldu.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökbakar'ı hedef aldı.

Yönter, şu ifadeleri kullandı:

"Seviyen aynen Recep İvedik...Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik!

Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene!"