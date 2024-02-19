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MHP'li Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti

MHP'li Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti
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MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Çakıroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, hayatını kaybetti.

Çakıroğlu'nun vefat haberini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman duyurdu: “MYK üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

MHP'den yapılan açıklamada da "MYK Üyemiz Sayın Ferhat ÇAKIROĞLU vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Etiketler MHP Ferhat Çakıroğlu
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