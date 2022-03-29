MHP'li isme FETÖ operasyonu; itirafçı oldu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması MHP'li yöneticiye uzandı. Eski askeri lise öğrencisi MHP'li isim itirafçı oldu.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında, "FETÖ itirafçısı olan MHP yöneticisi ve polis derneğine yıkılan miting masrafı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Tolga Şardan, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TSK içindeki FETÖ'cüleri bulmak için yürüttüğü "telefonla ardışık arama" soruşturmasında bir askeri okul öğrencisine ulaştığını, bu öğrencinin de aynı zamanda avukatlık da yapan, MHP'li İlçe Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi.

Tolga Şardan, K.C.için, "Soruşturmanın ön hazırlık aşamasında, K.C.'in FETÖ içindeki faaliyetleri çerçevesinde 'mahrem imam' sistemi içinde yer aldığı tespit edildi" derken, "K.C.'in askeri eğitim sürecinde 83 kez ankesörden arandığı, 258 kez karşı baz aramasının olduğu ve aramalardan 40'a yakınının 'ardışık arama' olduğu belirlendi" dedi.

Tolga Şardan, K.C.'in, MHP'li yönetici olduğu ortaya çıkınca "küçük çaplı kriz" yaşandığını ve K.C.'in MHP'li olmasının polisler tarafından gizlendiğini ifade etti. K.C.'in özgeçmişinde MHP'deki görevi hakkında tek bir bilginin yer almadığını söyleyen Şardan, ancak MHP'li K.C.'in, soruşturma kapsamında "itirafçı" olduğunu anlattı.

Tolga Şardan'ın yazısı şu şekilde:

"İktidarın beraber yol yürüdüğü ancak sonrasında yollarını ayırdığı Gülen cemaatine yönelik FETÖ operasyonları, artık hayatın olağan akışı içinde yer buluyor.

Hemen her gün haber bültenlerinde en az bir – iki FETÖ operasyonunu duyuyoruz.

Bir yandan asker, polis, yargı ve diğer devlet kurumlarındaki bağlantıların, diğer yandan da sivil uzantıların gün ışığına çıkartılmasına çalışılıyor.

FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik henüz kapsamlı bir soruşturma yapılmasa da, arada sırada siyasi uzantılı isimler adli soruşturma konusu oluyor.

Böyle soruşturmalardan birisi üç hafta önce Ankara'da gerçekleştirildi.

Aslında soruşturmanın ucu Edirne'deydi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cüleri bulmak amacıyla yürüttüğü "telefonla ardışık arama" soruşturmasında bir askeri okul öğrencisine ulaştı.

Bir dönem Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra Ankara'daki Kara Harp Okulu'na geçen bir öğrencinin, FETÖ'nün mahrem imamlarının kullandığı ardışık telefon araması uygulaması kapsamında "örgütsel faaliyet içinde bulunduğu" anlaşıldı.

Edirne'nin, hakkında soruşturma yapılan şüphelinin yaşadığı kent olması nedeniyle Ankara'yı bilgilendirmesinin ardından polis, 8 Mart sabahı adı geçen kişiyi gözaltına aldı.

Aynı zamanda avukatlık yaparak hayatını kazanan şüpheli, MHP'nin İlçe Başkan Yardımcısı Kaan K.C.'di.

K.C., FETÖ'nün TSK'da en etkin olduğu dönemde 2008-2013 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördü. Ardından 2013'de başlaması gereken Kara Harp Okulu eğitimine hiç başlamadı.

Kendi ifadesine göre, intibak eğitimi sırasında yaşadığı "şok mangaları" olayları nedeniyle aynı yılın ağustos – eylül döneminde tazminatı ödeyerek Kara Harp Okulu'ndan ayrılıp yenden sivil yaşama döndü.

Bu duruma karşın; soruşturmanın ön hazırlık aşamasında, K.C.'in FETÖ içindeki faaliyetleri çerçevesinde "mahrem imam" sistemi içinde yer aldığı tespit edildi.

K.C.'in askeri eğitim sürecinde 83 kez ankesörden arandığı, 258 kez karşı baz aramasının olduğu ve aramalardan 40'a yakınının "ardışık arama" olduğu belirlendi.

Ardışık aramalar sonrasında K.C.'in henüz askeri okul öğrencisiyken "mahrem imama bağlı olarak cemaatin sohbet toplantılarına katıldığı" gün ışığına çıktı.

Elde edilen veriler doğrultusunda 8 Mart sabahı gözaltına alınan K.C., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandı.

Bir anekdot vereyim. Hakkında "hedef şüpheli" konumuyla veri değerlendirmesi yapılan K.C.'in, MHP'nin İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıkınca "küçük çaplı kriz" yaşandı.

Tolga Şardan'ın T24'teki yazısının tamamı için...