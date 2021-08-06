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Milas'ta yeniden kırmızı alarm: Alevler termik santrale ilerliyor

Milas'ta yeniden kırmızı alarm: Alevler termik santrale ilerliyor

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ''Yangın, yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor'' açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 200 saatten bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Muğla'daki en kritik noktalardan biri olan Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde alevler hendekleri aşıp termik santrale ulaştı. Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangın 11 saat sonra söndürüldü.

ALEVLER YENİKÖY TERMİK SANTRALİNE DOĞRU İLERLİYOR
Türkiye'yi tedirgin eden santral yangın söndürülürken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgede süren yangına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yangının Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerlediğini söyleyen Tokat, mesajında şu ifadeleri kullandı:

 "Yangın, Akçakaya'yı aşarak Gürceğiz'e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor."

BELEDİYE SON DURUMU PAYLAŞTI
Öte yandan Milas Belediyesi yangınla ilgili son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Akçakaya Mahallesi'ne yangın ulaştı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın köy merkezine ulaştı. Gürceğiz Mahallesi'nde yurttaşlar tahliye ediliyor. Yangın Gürceğiz Mahalle Merkezine doğru ilerliyor. Yurttaşlar acil arazöz ve TOMA desteği istiyor. Bayır Mahallesi'ne tahliye kararı verildi. Bayır Mahallesi tahliye ediliyor, yangının yeni rotası, rüzgarın yönü baz alındığında yangın kuzeye doğru ilerliyor. Yangının kuzeye doğru seyri Yeniköy Termik Santrali'ni tehdit ediyor. Bu durum çok tehlikeli.

Etiketler muğla milas yangın
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