Milli Eğitim'e FETÖ operasyonu!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasında, 5'i halen öğretmen olarak görev yapan 13 şüphelinin FETÖ mensubu olduklarına ilişkin delil elde edildi.
ByLock kullandıkları da belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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