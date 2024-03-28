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Milli takım kampında oruç yasağı

Milli takım kampında oruç yasağı
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Fransa Futbol Federasyonu (FFF), milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı getirmesi üzerine Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı açıklandı.

Basına yansıyan haberlere göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

Etiketler ORC milli takım yasak
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