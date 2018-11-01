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  3. 01 Kasım 2018 14:29

MİT buldu, Emniyet paketledi !

Terör örgütü PKK/KCK'nın İngiltere'deki dernek sorumlularından biri İzmir'de yakalandı.

MİT buldu, Emniyet paketledi !
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İngiltere’de PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren dernekler içerisinde sorumlu olarak görev alan şahıs, İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İngiltere’de PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda da derneğin sorumlularından olan M.H.’nın İzmir’e geldiğini tespit etti. MİT’in bu tespiti sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonla şahıs Çiğli’de yakalanarak gözaltına alındı.

M.H.’nın çifte vatandaş olduğu, önümüzdeki günlerde tekrar İngiltere’ye döneceği, sosyal medya üzerinden sürekli olarak terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtildi. M.H’nın ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar da yaptığı öğrenildi. Şüphelinin TEM Şubesindeki işlemleri devam ediyor.

İHA

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