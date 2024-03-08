MİT ve Emniyet'in operasyonunda Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 6 kişi, uluslararası casusluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

6 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, bugün adliyeye sevk edilen 7 MOSSAD casusundan 6’sı 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.