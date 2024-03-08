MİT ve Emniyet'in operasyonunda Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 6 kişi, uluslararası casusluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz günlerde MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.
6 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Edinilen bilgiye göre, bugün adliyeye sevk edilen 7 MOSSAD casusundan 6’sı 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol