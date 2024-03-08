  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MİT ve Emniyet'in operasyonunda Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı

MİT ve Emniyet'in operasyonunda Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı

MİT ve Emniyet'in operasyonunda Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı
Güncelleme:

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 6 kişi, uluslararası casusluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

6 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, bugün adliyeye sevk edilen 7 MOSSAD casusundan 6’sı 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler operasyon mit Emniyet mossad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Nokia ile iPhone zirvede! İşte tüm zamanların en çok satan telefon modelleri Nokia ile iPhone zirvede! İşte tüm zamanların en çok satan telefon modelleri Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu Havacılık tarihinin en büyük gizemi! O uçak 10 yıl önce havada kayboldu ve bulunamadı Havacılık tarihinin en büyük gizemi! O uçak 10 yıl önce havada kayboldu ve bulunamadı Fatih Portakal'dan olay iddia: ''Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'' Fatih Portakal'dan olay iddia: ''Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'' Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! Bugünkü 4,6 büyüklüğünde depremin ardından korkutan uyarı Bugünkü 4,6 büyüklüğünde depremin ardından korkutan uyarı Fon vurgunu davasında dördüncü duruşma: Arda Turan'ın ifadesi salonu kahkahaya boğdu Fon vurgunu davasında dördüncü duruşma: Arda Turan'ın ifadesi salonu kahkahaya boğdu Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın iddiasına ateş püskürdü: ''Alçak bir iftira'' Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın iddiasına ateş püskürdü: ''Alçak bir iftira'' Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi