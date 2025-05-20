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MİT ve MSB'den Suriye'de kritik temaslar

MİT ve MSB'den Suriye'de kritik temaslar
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. MSB heyeti ise Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre dün gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ele alındı, Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizildi. Ayrıca Türkiye’nin her zaman Suriye’nin yanında olacağı teyit edildi. Diğer gruplar gibi YPG’nin de silah bırakarak yeni Suriye’ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları da görüşmede ele alındı. Türkiye’nin Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu da vurgulandı. Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail’in Suriye’ye saldırıları ve hava ihlalleri, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönüşü konuları görüşüldü.

MSB HEYETİ, SURİYE SAVUNMA BAKANI KASRA İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile beraberindeki askeri heyet, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile beraberindeki askeri heyet, Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi. Tümgeneral İlkay Altındağ ve askeri heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi. Görüşmede, askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı. 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. MSB heyeti ise Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

 

DHA

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Etiketler mit Suriye Ahmed Şara MSB milli savunma bakanlığı
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