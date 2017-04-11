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  1. 11 Nisan 2017 08:06

MİT'in gizli tanığı "Yeğen" her şeyi itiraf etmiş

MİT'in, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın ifadesiyle Bylock programı ile ilgili ham veriler elde ettiği ortaya çıktı.

MİT'in gizli tanığı Yeğen her şeyi itiraf etmiş
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MİT'in, FETÖ'nün haberleşme ağı olan ByLock’a ilişkin Mayıs 2016’da ham veriler elde etmesini sağlayan ifade ortaya çıktı. İfade 'Yeğen' kod adlı gizli tanığa ait.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın aktardığına göre İzmir'de 2 Şubat 2016'da polise giden 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın, FETÖ'nün İzmir'in Bergama ilçesindeki yapılanmasıyla ilgili bilgi vermek istediği ve 40 sayfalık ifadesinin sonunda ByLock'u anlattığı öğrenildi.

Gizli tanığın ifadesinde, 17 Aralık 2013 sonrasında FETÖ üyelerinin telefon dinlemelerine karşı tedbir almaya başladığını ve ByLock kullanımına geçildiğini belirterek "ByLock ile ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'den gelen talimatta, ‘Tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur' diyordu" dediği belirtildi.

Habertürk

bylock , gizli tanık , mit