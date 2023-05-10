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MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda 4 terörist yakalandı

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda 4 terörist yakalandı
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MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisinin de aralarında bulunduğu 4 terörist yakalandı.

MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap V.'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap V. olduğu belirlendi.

V.'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Etiketler mit operasyon DEAŞ
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