MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 5 terörist öldürüldü
MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
MİT, 7-11 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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