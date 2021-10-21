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MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 5 terörist öldürüldü

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 5 terörist öldürüldü

MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİT, 7-11 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Etiketler mit kuzey ırak terörist
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