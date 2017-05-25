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  3. 25 Mayıs 2017 22:13

Morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı

Muğla'da denizden çıkarılarak morga götürülen ceset domuz leşi çıktı.

Morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir göçmene ait olduğu düşüncesiyle denizden çıkarılarak otopsi için morga kaldırılan cesedin domuz leşi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’un Karaada Poyraz Koyu mevkiinde günü birlik tur teknesindekiler, denizin 2-3 metre derinliğinde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye uzman dalgıçlarla birlikte gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi çıkarıp tekneye alarak Milta Marina’ya getirdi.
Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin burada yaptığı ilk incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Borum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOYNAK ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan otopsi sırasında ayaklarında toynak olduğu görülen cesedin bir domuza ait leş olduğu ortaya çıktı. Domuz leşi daha sonra gömülerek bertaraf edildi.

İHA

morg , domuz leşi , otopsi , ceset