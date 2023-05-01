Motorine bir indirim daha

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha ufukta gözüktü... İşte beklenen indirim...

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, döviz kuru, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bitmek bilmeyen işgal harekatı nedeniyle tüm hızıyla sürerken brent petrol fiyatlarında geri çekilme gözleniyor.

Akaryakıt fiyatları son olarak brent petrolün varil fiyatının 80 Dolar'ın altına düşmesiyle 29 Nisan Cumartesi itibariyle benzinde 90 kuruşluk indirim gelmişti. Benzinin litre fiyatına indirim gelirken, motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmamıştı.

Ancak edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

LPG'YE KUR FARKI ZAMMI

Hatta LPG'ye önceki gün sessiz sedasız bir kur farkı zammı yapılmış ve bu kur farkı zam olarak LPG pompa fiyatlarına da yansımıştı.

BENZİN VE MOTORİNE BAYRAM İNDİRİMİ GELMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Bayramın birinci günü itibariyle 21 Nisan Cuma günü itibariyle motorinin litre fiyatına 91 Kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 TL 21 Kuruşluk birer indirim gelmişti.

2023 yılının başında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi. Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

1 MAYIS PAZARTESİ İTİBARİYLE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI