MSB: 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi.



Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğu bildirildi.



Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.