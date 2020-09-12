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  3. 12 Eylül 2020 11:53

MSB: 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 21, son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğu bildirildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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MSB , etkisiz , TERÖRİST
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