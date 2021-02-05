MSB açıkladı: 9'uncu görüşme yapıldı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.
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