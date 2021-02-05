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  3. 05 Şubat 2021 18:08

MSB açıkladı: 9'uncu görüşme yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılan teknik toplantıların 9'uncusunun NATO Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.

MSB açıkladı: 9'uncu görüşme yapıldı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

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