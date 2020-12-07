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  3. 07 Aralık 2020 21:07

MSB açıkladı! Yerin 5 metre altında tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, yerin 5 metre altında MK-84 tipi 1 ton ağırlığında maksat bombası tespit edildiğini açıkladı.

MSB açıkladı! Yerin 5 metre altında tespit edildi
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti.

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