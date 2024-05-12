  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.

Etiketler MSB duyuru ırak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre Anket sonuçları paylaşıldı: İşte en sevilen bakanlar Anket sonuçları paylaşıldı: İşte en sevilen bakanlar 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan belli oldu 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan belli oldu Uzman isim rakam vererek duyurdu: Asgari ücrete ara zam iddiası Uzman isim rakam vererek duyurdu: Asgari ücrete ara zam iddiası Ankara'da otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Ankara'da otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Deprem uzmanı risk olasılığı yüksek olan illeri açıkladı: O il için önemli uyarı Deprem uzmanı risk olasılığı yüksek olan illeri açıkladı: O il için önemli uyarı Valilikten ''tiny house'' genelgesi: İzin verilmeyecek Valilikten ''tiny house'' genelgesi: İzin verilmeyecek Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta yine golünü attı Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta yine golünü attı