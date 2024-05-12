MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.
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