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Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olayda bilirkişi raporu çıktı

Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olayda bilirkişi raporu çıktı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektik akımına kapılarak ağır yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda 50 volt üstünün öldürücü etkisinin bulunduğu, Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

50 volt üstünün öldürücü olarak değerlendirildiği raporda Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Havuzla ilgili arızanın filtreleme sistemiyle ilgili olduğu belirlenen raporda koruma cihazlarının çalışmadığı öğrenildi. Başkan Zeyrek'in bastığı zeminin ıslak olduğu, ayağının çıplak olduğu belirlenirken makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak korozyona uğraması sebebiyle söz konusu önlemlerin işlevsiz kaldığı ancak ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığı, bu tip alanlarda her iki koruma önleminin alınması gerektiği belirlendi.

İHA

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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