  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: Hudut birlikleri yakaladı

MSB duyurdu: Hudut birlikleri yakaladı

MSB duyurdu: Hudut birlikleri yakaladı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 22 kişiye müdahale edildiğini, Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK mensubunun da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler hudut birlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklinin bayram ikramiyesine de seçim zammı
''İkinci el'' yok artık dedirten hırsızlık: Sattı, çaldı, parçalayıp tekrar sattı
Alıcı da satıcı da çaresiz: İkinci el otomobil piyasası kitlendi!
LinkedIn açıkladı: Son 5 yılın parlayan meslekleri belli oldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te mide bulandıran mesajlar
İstanbul'da yabancı uyruklu terörü: Palalarla mekan bastılar!
Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat güzelden dikkat çeken itiraflar
Seçim süreci nasıl işleyecek? İşte merak edilenler
Müjde! Elektrik faturalarında iadeler başladı
Orta gelirliye konutta ucuz kredi umudu hayal oldu