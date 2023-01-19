MSB duyurdu: Hudut birlikleri yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 22 kişiye müdahale edildiğini, Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK mensubunun da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.