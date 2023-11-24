MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi. Terör örgütüne ait 17 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki 17 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

"AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın "Azimliyiz, kararlıyız!" notuyla duyurduğu harekatta terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edildi.