  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi. Terör örgütüne ait 17 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki 17 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

"AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ"
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın "Azimliyiz, kararlıyız!" notuyla duyurduğu harekatta terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edildi.

Etiketler tsk türk silahlı kuvvetleri hava harekatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İndirimi duyan koştu! İstanbul'da akıl almaz manzara
Süper Lig'te süper Skandal: Yayıncı kuruluştan TFF'ye rest
AK Parti'nin İstanbul adayı için sürpriz isim
Erdoğan'dan tüm emeklilere ikramiye müjdesi
İstanbul'da balya balya para operasyonu!
İstanbul için ''beyaz'' alarm: Hava 10 derece birden düşecek!
İstanbul'dan daha büyük! Dünya'nın en büyük buz dağı 35 yıl sonra hareket etti
Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere saldırı
Bu buz gibi görüntüler kutuplardan değil Türkiye'den
Emniyet'te sapık komiser depremi!