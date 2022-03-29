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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere nefes aldırılmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristlerin amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi."

Etiketler milli savunma bakanlığı terörist pkk ypg barış pınarı
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