MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere nefes aldırılmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristlerin amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi."
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