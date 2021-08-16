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MSB duyurdu: Türk askerlerini şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Türk askerlerini şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyla (EYP) Mehmetçikleri şehit eden teröristlerin, tespit edilip etkisiz hale getirildiği ifade edilen paylaşımda, operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığı aktarıldı.

Etiketler ırak msb açıklama
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