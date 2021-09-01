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  3. MSB paylaştı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandoların bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Etiketler msb terör barış pınarı
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