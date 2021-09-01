MSB paylaştı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandoların bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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