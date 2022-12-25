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  3. MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi

MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi

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Milli Savunma Bakanlığı, karmış, kışmış, soğukmuş demeden dağların zirvesinde vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik'in ısınmak için yaktığı ateş başında türkü söylediği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) duygulandıran bir paylaşım yaptı. Komandoların türküsü içleri ısıttı. "Korkusuzdur dağların Efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi!" mesajıyla paylaşılan görüntüde, kahraman Mehmetçik dağların zirvesinde vatan nöbeti tutuyor.

Bakanlık paylaşımında şu mesajlara yer verdi:

"Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan Kahraman Komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz."

Etiketler komando mehmetçik msb tsk asker
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