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MSB'de ''koronavirüs'' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar başkanlığında koronavirüsle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda alınan ve alınacak ilave tedbirler ile gelinen son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bakan Akar, Covid-19 toplantısının ardından terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin video telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Birlik komutanları toplantıya görev yerlerinden canlı olarak bağlandı.

Etiketler korona msb toplantı
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